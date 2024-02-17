بايدن : نأمل ألا تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية في رفح

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 ، عن أمله ألا تقوم إسرائيل بعملية واسعة النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي تطرق فيه الى لقاءاته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية ، إنه أجرى اتصالات هاتفية مع نتنياهو عدة مرات في الأسبوع الأخير، لبحث الوضع في غزة.

وأضاف: "لقد أوضحت أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار مؤقت في غزة من أجل إخراج الرهائن. لقد بدأت هذه (العملية) وأرجو أن يتحقق ذلك".

وأردف: "آمل الا تقوم إسرائيل في هذه الأثناء بغزو بري واسع النطاق في رفح، وأتوقع ألا يحدث ذلك".

ولفت إلى وجود أمريكيين بين المحتجزين لدى حماس بغزة، مشيرا إلى أنهم يواصلون السعي لإخراجهم والتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

المصدر : وكالات