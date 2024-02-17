مظاهرة حاشدة في العاصمة الإسبانية مدريد تضامنا مع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - خرج عدد من المحتجّين في العاصمة الإسبانية مدريد، السبت، في تظاهرات حاشدة، من أجل التأكيد على التنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، والمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة المحاصر.

وتداول عدد من رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، جُملة من الصور ومقاطع الفيديو، توثّق لأعداد المحتجّين، الذين صدحت أصواتهم غضبا ورفضا للظلم المتواصل على الأهالي في قطاع غزة، فيما طالبوا المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لإيقاف الحرب الشرسة.

كذلك، طالب آلاف المتظاهرين، في 20 مدينة إسبانية على رأسها العاصمة مدريد، المجتمع الدولي، بفرض مزيد من الضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لدفعها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ووقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وهتف المتظاهرون بعدد من الشعارات، من بينها: "قاطعوا إسرائيل" و"ليست حربا، إنما إبادة جماعية" و"المجرم نتنياهو" و"فلسطين حرة"؛ وأخرى تطالب الحكومة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، أكد المتظاهرون دعمهم للقضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية؛ فيما رفعوا أعلام فلسطين وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى أعلام اليمن.

عربي 21