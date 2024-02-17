روسيا تسيطرعلى مدينة أفدييفكا الأوكرانية كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم في الكرملين، أبلغ وزير الدفاع الروسي، شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية (بوتين) عن السيطرة الكاملة من قبل مجموعة قوات "المركز" بقيادة العقيد، أندريه موردفيتشيف، لمدينة أفديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي تمثل عقدة دفاعية قوية للقوات الأوكرانية".

واكد البيان أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف الإجرامي".

وأضاف البيان: "نتيجة لذلك ، تم تحرير مساحة 31.75 كيلومتر مربع من القوميين الأوكرانيين، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في معارك أفدييفكا خلال اليوم الماضي أكثر من 1500 جندي".

وأضاف البيان أنه "لم يتم نشر المعلومات حول تقدم قواتنا إلا بعد هزيمة العدو بالكامل والسيطرة على المدينة".

وأكد البيان أن مجموعة قوات "المركز" تواصل أعمالها الهجومية لمواصلة تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية من القوميين الأوكرانيين.