إصابة 25 شخصا جراء انهيار هيكل حفل زفاف في الهند

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب 25 شخصا على الأقل إثر انهيار هيكل مؤقت تم إعداده لإقامة حفل زفاف بالقرب من ملعب "جواهر لعل نهرو" في العاصمة الهندية نيودلهي.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، عن الشرطة الهندية قولها "إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج"، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

مقتل وإصابة 15 شخصا جراء اندلاع حريق في مصنع بالهند

وكان قد أعلن مسئولو الإطفاء في الهند أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب أربعة آخرون إثر نشوب حريق في مصنع للطلاء بمنطقة "أليبور" في العاصمة نيودلهي.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، الجمعة، عن المسئولين أن هناك مخاوف من محاصرة شخصين آخرين تحت أنقاض المصنع، كما تم نقل المصابين ومن بينهم أحد أفراد الشرطة إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرين إلى أنه تم إرسال ست سيارات إطفاء إلى مكان الحادث حيث تمكنت من السيطرة على الحريق في غضون أربع ساعات.

وأوضحت القناة أنه قد سمع دوي انفجار في المصنع قبل اندلاع الحريق؛ حيث يشتبه المسئولون في أن الانفجار وقع بسبب مواد كيميائية مخزنة هناك، وأنه جاري البحث عن المفقودين.