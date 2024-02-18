فرض التعديل

ليس من السهل ان يفرض الانسان تغييرات او تعديلات على مشاريع وضعها الله لنفسه، انما بفضل الايمان ومحبة الله لنا، بات الصعب سهلا. اراد ​المسيح​ الذهاب الى أماكن أخرى للتبشير ليصل الى جميع الناس، لكن إيمان الابرص سمح بتعديل المشاريع، رغم انه لم يوقفها او يلغها، حتى انه بعد ان شفي سمح لنفسه بعدم الالتزام بما قاله له يسوع، لأنه قد فاض بالمحبة التي نقلته من ضفة اليأس والموت الى ضفة الحياة ولم يستطع ان يبقى صامتا.

ان كان لنا الايمان وفعلنا أفعال المحبة، فالله مستعد لتعديل مشاريعه ارضاء لنا، واثباتا لنا أنه حاضر دائما لاجلنا.