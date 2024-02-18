اعتقال 12 شخصا خلال مسيرة مؤيدة لفلسطين بلندن

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت سكوتلاند يارد أن شرطة لندن اعتقلت 12 مشاركا في مسيرة حاشدة مؤيدة لفلسطين، جرت وسط العاصمة البريطانية، وفق روسيا اليوم.

تم اعتقال 12 شخصا بتهم تتعلق بالكتابة على اللافتات، والاعتداء على رجال الشرطة، فضلا عن رفض خلع الملابس التي تغطي الوجوه.

ولم يتعرض أي من رجال الشرطة لإصابات خطرة. على الرغم من الاعتقالات، كما أن الشرطة أكدت أن غالبية المتظاهرين تصرفوا بشكل سلمي وأطاعوا القانون.

من ناحية ثانية وقع اشتباك بين رجال الأمن ومجموعة من النشطاء خلال النهار في هايد بارك عندما حاولت الشرطة اعتقال رجل يحمل لافتة عليها شعار معاد للسامية.

وحاول عدة أشخاص منع الشرطة من القيام بذلك. يذكر أيضا أن الشرطة أوقفت مسيرة غير منسقة بالسيارات في منطقة نيسدن شمال لندن.

وتنظم المسيرات المطالبة بإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في لندن ومدن بريطانية أخرى كل يوم سبت تقريبا منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي.

وينتقد المشاركون فيها السلطات الإسرائيلية، وكذلك القيادة البريطانية وحكومات الدول الغربية الأخرى، لأنهم لا يبذلون جهودا كافية لوقف إطلاق النار.

وبحسب منظمي المسيرة بلغ عدد المشاركين يوم السبت أكثر من 200 ألف شخص.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن عشرات الآلاف شاركوا في الفعالية، وأن 1500 شرطي انتشروا في شوارع لندن لضمان الأمن.