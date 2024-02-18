بطلب من الجزائر.. مجلس الأمن يحسم وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدمت دولة الجزائر اعربية لمجلس الامن الدولي بمشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كافة الرهائن، و"احترام القانون الدولي".

ومن جانبه قرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، الثلاثاء، حسبما قال مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية".

وبحسب نسخة حصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، فإن مشروع القرار الجديد يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كافة الرهائن، و"احترام القانون الدولي".

وأكد مشروع القرار "رفض تهجير الفلسطينين بأي شكل من الأشكال، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل دائم".

وفشلت المحاولات السابقة من مجلس الأمن في وقف حرب غزة الدامية، المستمرة منذ أكتوبر من العام الماضي.