الزوارق الحربية الإسرائيلية استهدفت ساحل مدينة رفح بقطاع غزة

قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة. وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار على ساحل مدينة رفح.

وافادت وسائل إعلام فلسطينية إنّ قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلاً يؤوي نازحين في خربة العدس شمالي مدينة رفح.

كما شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارةً جوّية على منزل في شارع العزايزة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزّة.