انت الان تتابع خبر خارطة بأبرز الشوارع المزدحمة في بغداد الان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طريق محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضة
جسر الطابقين مزدحم
شارع قطر الندى لغاية جسر الجادرية
سريع أبو غريب لغاية شارع الربيع
سريع القناة عند مدخل الطالبية
شارع المطار من صعدة سريع الشعلة لغاية مدخل المنطقة الخضراء
سريع القادسية من مدخل الخضراء وجامع ام الطبول لغاية ساحة الاحتفالات
جسر الطابقين مزدحم
شارع قطر الندى لغاية جسر الجادرية
سريع أبو غريب لغاية شارع الربيع
سريع القناة عند مدخل الطالبية