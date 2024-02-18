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خارطة بأبرز الشوارع المزدحمة في بغداد الان

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بغداد - ياسين صفوان - طريق محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضة

شارع المطار من صعدة سريع الشعلة لغاية مدخل المنطقة الخضراء

سريع القادسية من مدخل الخضراء وجامع ام الطبول لغاية ساحة الاحتفالات

جسر الطابقين مزدحم


شارع قطر الندى لغاية جسر الجادرية
سريع أبو غريب لغاية شارع الربيع

سريع القناة عند مدخل الطالبية

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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