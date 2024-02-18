شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب ميانمار بقوة 4.4 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الزلازل في ميانمار

الدمام - شريف احمد - تعرضت ميانمار لزلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر.وذكر المركز القومي لرصد الزلازل في ميانمار، أن مركز الزلزال عند خط عرض 22.96 درجة، وخط طول 93.77 درجة وعلى عمق 47 كيلومترا.ولم ترد أي تقارير أولية تشير إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

قبل أسابيع قليلة ذكر مسؤولون بنجلاديشيون أن 2500 شخص على الأقل أصبحوا بلا مأوى جراء اندلاع حريق، في أجزاء من مخيم مكتظ للغاية للاجئي الروهينجا في جنوب شرق بنجلاديش.

تستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينج

وذكر رجل الشرطة محمد إقبال، أن الحريق التهم ما يصل إلى 500 مأوى مؤقت، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في بنجلاديش: "أن الحريق اندلع في مخيم كوكس بازار"، إذ تستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في 34 مخيمًا في كوكس بازار بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.