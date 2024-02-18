شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلّق على هزيمة الأوكرانيين في "أفدييفكا".. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن على سيطرة الروس على منطقة أفدييفكا ملقيا باللوم على الكونجرس في انسحاب القوات الأوكرانية منها.

كان البيت الأبيض أعلن أن الجيش الأوكراني اضطر إلى الانسحاب من أفدييفكا بعد أن أجبر الجنود الأوكرانيون على ترشيد استخدام الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة لتقاعس الكونجرس. سقوط مدينة أفدييفكا الأوكرانية وأدى هذا إلى أول مكاسب ملحوظة لروسيا منذ أشهر"، فيما قال البيت الأبيض إن بايدن أكد لزيلينسكي مرة أخرى دعم الولايات المتحدة لكييف.

ونوه إلى الحاجة الملحة للحصول على موافقة الكونجرس على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بعد تأخير طويل على خطط لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار، في ذات الوقت ليس معروفا ما إذا كان مجلس النواب سيوافق على مشروع القانون. الدعم الأمريكي لأوكرانيا وأشار رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، أنه لن يطرح مشروع القانون على مجلس النواب، فيما لا يزال التصويت ممكنا على مشروع القانون من الناحية النظرية من خلال عملية معقدة نادرا ما تستخدم والتي قد تدفع بطرح مشروع القانون على مجلس النواب.

ويدعو بايدن، الكونجرس إلى التحرك، فيما حذر البيت الأبيض من سقوط أفدييفكا

ويمثل الانسحاب من المدينة المحاصرة منذ أشهر انتكاسة أخرى للجيش الأوكراني في دفاعه ضد روسيا.