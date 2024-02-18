انت الان تتابع خبر ملخص بطقس العراق حتى نهاية الاسبوع.. أين ستكون الامطار؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المؤمل ان يكون الطقس صحوا الى غائم جزئي في الوسط والجنوب، فيما تشهد المناطق الشمالية تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وعواصف رعدية.

اما يوم غد الاثنين، فتشهد المنطقة الوسطى والشمالية تساقط امطار متوسطة بعد الظهر في الأقسام الغربية مع غيم وضباب، فيما يكون الطقس غائما في المنطقة الجنوبية.



وفيما يخص طقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس يكون متشابها، حيث يكون صحوا الى غائم جزئي في الوسط والجنوب، مع زخات مطر خفيفة ومتفرقة في المنطقة الشمالية واستقرار بدرجات الحرارة.