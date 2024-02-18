أمطار وشبورة كثيفة.. "الأرصاد" تكشف طقس الـ6 أيام القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان صحفي: يسود خلال الـ6 أيام القادمة، عدد من الظواهر الجوية المختلفة.

ويرصد "الخليج 365"، طقس الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

الأحد 18 فبراير 2024

توقعت الأرصاد، أن يسود طقس اليوم الأحد 18 فبراير، أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة: يتأثر الطقس، بشبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، بدءًا من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الإثنين 19 فبراير 2024:

أوضحت الأرصاد، أنه يسود حالة الطقس الإثنين القادم 19 فبراير، شبورة مائية، بدءًا من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى تأثر الطقس بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ولفتت، إلى تأثر حالة الطقس بنشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

من الثلاثاء 20 فبراير وحتى الجمعة 23 فبراير 2024

يسود حالة الطقس بدءًا من الثلاثاء 20 فبراير وحتى الجمعة 23 فبراير، شبورة مائية، بدءًا من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.