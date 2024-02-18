بوريل: يجب دعم المبادرة العربية للحل في الشرق الأوسط

أفاد مسؤول السياسة الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​ بأن على الأوروبيين أن يكونوا موحدين أكثر بشأن رؤيتهم للحل في ​الشرق الأوسط​.

وفي تصريح له، رأى بوريل أنه يجب دعم المبادرة العربية للحل في الشرق الأوسط، موضحاً أن العنف ضد الفلسطينيين في ​الضفة الغربية​ يتصاعد بشكل كبير، مشيراً إلى أنه يجب الترويج لحل سياسي شامل يتضمن الضفة الغربية و​قطاع غزة​.

من ناحية أخرى، أعلن انطلاق المهمة الأوروبية لحماية الملاحة في ​البحر الأحمر​ غدا الإثنين.