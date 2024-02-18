أفاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن على الأوروبيين أن يكونوا موحدين أكثر بشأن رؤيتهم للحل في الشرق الأوسط.
وفي تصريح له، رأى بوريل أنه يجب دعم المبادرة العربية للحل في الشرق الأوسط، موضحاً أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يتصاعد بشكل كبير، مشيراً إلى أنه يجب الترويج لحل سياسي شامل يتضمن الضفة الغربية وقطاع غزة.
من ناحية أخرى، أعلن انطلاق المهمة الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر غدا الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل: يجب دعم المبادرة العربية للحل في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.