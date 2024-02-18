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بريطانيا تمدد "فترة السماح" للاجئين الأوكرانيين

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأحد، إن بريطانيا ستمنح تمديداً إضافياً لمدة 18 شهراً لحاملي التأشيرات الأوكرانية المؤهلين للبقاء في المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة إنه اعتباراً من أوائل عام 2025، سيتمكن مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا بعد الهجوم الروسي من التقدم بطلب للإقامة في بريطانيا وسيستمرون في التمتع بحقوق العمل والرعاية الصحية والتعليم.

لدى بريطانيا برنامجان للاجئين الأوكرانيين، أحدهما لأولئك الذين لديهم عائلات موجودة بالفعل في المملكة المتحدة والآخر يسمح للبريطانيين بتوفير الإقامة للفارين من الهجوم.
وقالت وزارة الداخلية إن التمديد سيؤثر على أكثر من 283 ألف أوكراني في بريطانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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