بريطانيا تمدد "فترة السماح" للاجئين الأوكرانيين

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأحد، إن بريطانيا ستمنح تمديداً إضافياً لمدة 18 شهراً لحاملي التأشيرات الأوكرانية المؤهلين للبقاء في المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة إنه اعتباراً من أوائل عام 2025، سيتمكن مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا بعد الهجوم الروسي من التقدم بطلب للإقامة في بريطانيا وسيستمرون في التمتع بحقوق العمل والرعاية الصحية والتعليم.

لدى بريطانيا برنامجان للاجئين الأوكرانيين، أحدهما لأولئك الذين لديهم عائلات موجودة بالفعل في المملكة المتحدة والآخر يسمح للبريطانيين بتوفير الإقامة للفارين من الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية إن التمديد سيؤثر على أكثر من 283 ألف أوكراني في بريطانيا.