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بعد خروجه عن الخدمة.. استشهاد ثامن مريض في مجمع ناصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد ثامن مريض في مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي وانقطاع الأكسجين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي وهو ثاني أكبر مستشفى في غزة منذ عدة أيام بعد حصاره لأسابيع، مع تحذير وزارة الصحة من أن قوات الاحتلال حولت مجمع ناصر إلى ثكنة عسكرية مما أدى لخروجه بشكل رسمي عن الخدمة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت 70 شخصًا من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي، بينهم طبيب العناية المركزة، محذرًا من عدم وجود أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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