انت الان تتابع خبر أول تعليق من الداخلية على مقتل "قريب" العامري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "شرعت مفارز شرطة محافظة بغداد الرصافة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق متهمين اثنين اقدما على قتل مواطنين اثنين في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد والقاء القبض عليهما".وأضاف، أنه "ما زالت تجري عملية بحث وتفتيش عن بقية المتورطين بهذا الحادث الذي وقع داخل عجلة نوع لاندكروز وبحسب المعلومات الأولية فإنه جاء على اثر مشاجرة بسبب قطعة أرض في منطقة العنافصة ضمن منطقة الراشدية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باغتيال شخصين مقربين من زعيم منظمة بدر هادي العامري، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجهولين أقدموا على تنفيذ عملية اغتيال بحق شخصين يستقلان عجلة نوع "جكسارة" في منطقة الراشدية بالعاصمة بغداد".

وبين، أن "أحدهم من المقربين جداً لزعيم منظمة بدر هادي العامري"، لافتاً إلى أن "الجناة كانوا يستقلون دراجة نارية ولاذوا بالفرار بعد تنفيذ العملية".