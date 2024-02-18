انت الان تتابع خبر أفغانستان.. حظر تصوير الكائنات الحية في قندهار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووجهت وزارة الداخلية في الولاية في رسالة إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين، بـ"الامتناع عن التقاط صور للكائنات الحية في التجمعات الرسمية وغير الرسمية، لأن ضررها أكثر من نفعها".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة في المقابل إن "تغطية أنشطة المسؤولين بالنص أو الصوت مسموح بها".



وأكد ناطق باسم حاكم قندهار لوكالة فرانس برس صحة الرسالة. لكن لم يتّضح على الفور إلى أي مدى سيتم تطبيق الأمر وطريقة تنفيذه.

وحظرت حركة طالبان التلفزيون وصور الكائنات الحية خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.

