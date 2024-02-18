انت الان تتابع خبر الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جوية في اليمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش الأمريكي في بيان مقتضب، "تم تنفيذ خمس ضربات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".

وأعلن الحوثيون، أمس السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، عن رصد إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر.