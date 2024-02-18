النشرة: مقتل شخص في بلدة بدنايل غربي بعلبك على خلفية ثأرية

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان "مجهولين اقدموا على قتل "ع. س. س." في بلدة بدنايل غربي بعلبك على خلفية ثأرية منذ سنة، وعلى الفور فتحت القوى الامنية تحقيقاً لمعرفة الفاعلين".

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