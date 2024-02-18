الاتحاد الأوروبي: الوضع بالضفة الغربية «عقبة» أمام حل الدولتين

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

اعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة «عقبة حقيقية» أمام حل الدولتين.

وأضاف بوريل خلال كلمته في مؤتمر «ميونخ للأمن» أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بدون أفق واضح للشعب الفلسطيني.

وأوضح بوريل، أن مستوى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد زاد منذ هجمات 7 أكتوبر، ولم تجر بشأنه مناقشات كافية.

وأضاف: «الكل يتحدث عن إنهاء الحرب في غزة. نعم، علينا إنهاء الحرب في غزة، ولكن لا أحد تحدث كثيرا عن الضفة الغربية»، مشيرا إلى أن «الضفة الغربية تغلي».

وأوضح بوريل، أنه «يعتقد أن ثمة مجالا لأوروبا لدعم حل الدولتين، لكنه صرح بأنه من أجل ذلك، تحتاج أوروبا إلى أن تتحد بشكل أكبر».