إصابة 6 شرطيين بأعمال شغب في لاهاي

ابوظبي - سيف اليزيد - لاهاي (وكالات)

أُصيب 6 شرطيين على الأقلّ بجروح، أمس، خلال اشتباكات في لاهاي بين مجموعات من الإريتريين، أضرمت النار في سيارات للشرطة ورشقت قوات الأمن بالحجارة، على ما أعلنت الشرطة.

وأوقفت الشرطة 13 شخصاً، وأصدرت نداء لجمع شهادات ولقطات فيديو في إطار تحقيقها.

وأطلقت وحدات خاصة من الشرطة الغاز المسيل للدموع على المشاركين في أعمال العنف، وهم وفق الشرطة مجموعات من المؤيدين والمعارضين للحكومة الإريترية كانوا يحضرون اجتماعاً في لاهاي.

وقالت الشرطة: «خلال أعمال الشغب، ألقيت الحجارة والألعاب النارية ومقذوفات أخرى على الشرطيين وعناصر الإطفاء، وكان العديد من مثيري الشغب يحملون أسلحة لضرب الناس». وأُضرمت النيران في سيارتَين للشرطة وحافلة سياحية.

وأُصيب أربعة شرطيين فيما صدمت سيارة شرطة عنصراً خامساً وسط الفوضى.

وشعر شرطي سادس بتوعك بسبب الغاز المسيل للدموع.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن المشتبه بهم الذين أوقفتهم تتراوح أعمارهم بين 19 و36 عامًا.

وقالت قائدة الشرطة مارييل فان فولبن: «واجه زملاؤنا أعمال عنف شديدة وخطيرة جداً».

وقال رئيس بلدية لاهاي يان فان زانين: «إن العنف الممارس ضد الشرطيين ومعداتهم مروّع وغير مقبول».

ونشر زعيم اليمين المتشدد في هولندا خِيرت فيلدرز على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد للاشتباكات أرفقها بجملة «أوقفوهم».

وأضاف فيلدرز الذي فاز بالانتخابات في نوفمبر لكنه يكافح من أجل تشكيل حكومة ائتلافية «أريد أن أصبح رئيس الوزراء الذي سيرتّب الوضع».

ويعيش نحو 25 ألف إريتري في هولندا، بحسب الأرقام الحكومية.