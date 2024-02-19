شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تتهم روسيا بإعدام جنود أسرى مصابين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأوكرانية يوم الأحد، إنها فتحت تحقيقًا في مزاعم إطلاق القوات الروسية النار على 6 جنود أوكرانيين غير مسلحين في مدينة أفدييفكا، وجنديين في قرية بنفس المنطقة، بعد أن أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على المدينة.

وقال مكتب المدعي العام في منطقة دونيتسك على قناته بتطبيق تيليجرام: "فتحنا تحقيقًا في إطلاق النار على أسرى حرب أوكرانيين غير مسلحين في أفدييفكا وفيسله". إصابات خطيرة وأشار ممثلو الادعاء إلى معلومات بشأن "إعدام 6 أسرى" في موقع في أفدييفكا، وأنهم كانوا يعانون إصابات خطيرة وينتظرون الإجلاء.

وأضافوا أن المعلومات نشرت على تيليجرام دون توضيح مصدرها.