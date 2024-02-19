مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عقب اقتحامها بلدة قباطية وشنها حملة اعتقالات

ذكرت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "عددًا من المركبات العسكريّة التّابعة للقوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة ​قباطية​ جنوب ​جنين​، حيث دارت مواجهات بين شبان البلدة والقوّات الإسرائيليّة الّتي أطلقت الرّصاص الحي، كما شنّت حملات تمشيط وتفتيش في عدد من الأحياء".

وكشفت أنّ "القوّات اعتقلت عددًا من المواطنين، بعد حملة مداهمات واسعة للمنازل وخلع أبوابها والعبث بمحتوياتها، كما حاصرت حي خزيمية مع تواصل التّعزيزات العسكريّة إلى البلدة"، مشيرةً إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة قامت أيضًا بإلقاء قنابل دخانيّة ووزّعت مناشير تهديد للمواطنين، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، وكثّفت القوّات من تواجدها العسكري في محيط بلدات جبع، عرابة وبير الباشا، والزبابدة. كما شرعت جرّافاتها بتخريب الممتلكات والمركبات، ودمّرت بسطات الباعة بجانب مديرية التّربية في البلدة".