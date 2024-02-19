وزير خارجية أيرلندا: العالم مصدوم من مستوى اللاإنسانية في قطاع غزة

اعتبر وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، في تصريح له ان "العالم مصدوم من مستوى اللاإنسانية في غزة"، آملا ان يتوصّل الاتحاد الأوروبي لإجماع بشأن عقوبات على مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق، اعتبر مارتن على ان "إسرائيل شنت حملة كاذبة ومضللة ضد الأونروا"، معتبرا ان "أي هجوم على الأونروا من شأنه تقويض حل الدولتين".
واكد ان "الجهة التي ستدير غزة بعد الحرب لن تتمكن من القيام بمهامها بدون الأونروا".
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