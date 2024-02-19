«الحركة تبحث عن قادة جدد!».. إسرائيل تزعم: حمـ.اس تبحث عن بديل لـ يحيي السنوار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس الأحد، بأن قيادة حركة "حماس" في الخارج تتطلع إلى استبدال زعيمها في غزة يحيى السنوار.

وخلال تقييم أجراه مع قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان، قال جالانت إن حركة حماس لم تعد "تثق في قادتها".

وحتى الآن، لم تصل قوات الاحتلال الإسرائيلي للسنوار، أو للقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف ونائبه مروان عيسى.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن السنوار انقطع عن الاتصال بقيادة الحركة في الخارج منذ نهاية شهر يناير، كما أن مشاركته في المفاوضات الجارية بشأن الرهائن موضع شك.

وأضاف جالانت في تصريحاته: " فرع حماس في غزة لا يرد. لا يوجد قادة في الميدان للتحدث معهم وهذا يعني أن هناك مناقشات لتحديد من يدير القطاع. حاليا لا يوجد أحد يقود العمليات".

كما ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي أن قيادة حماس في الخارج "تبحث عن قادة جدد في غزة وبديل للسنوار"، وفقا لما نقله موقع "تايمز أو إسرائيل".

وفي التاسع من فبراير الجاري، نشر موقع "والا" الإسرائيلي تقريرا زعم فيه أن السنوار، أصبح منعزلا عن قيادة حماس في الخارج، بسبب القصف المستمر الذي تشنه إسرائيل على القطاع.

ووفقا للموقع، تقدر مصادر سياسية أن زعيم الحركة لم يكن طرفا في قرار رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن الأخيرة المقترحة، ولم يشارك في صياغة الرد.