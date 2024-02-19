انت الان تتابع خبر بابل.. مقتل "ناشط صدري" بعد اختطافه أمس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم العثور على جثة الناشط الصدري أيسر نصير الخفاجي، مقتولا، مرمية على الطريق السريع الدولي الرابط بين بابل وبغداد".

وأشار الى أن "الناشط كان قد اختطف يوم أمس، من محافظة بابل"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.