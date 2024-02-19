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بابل.. مقتل "ناشط صدري" بعد اختطافه أمس

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم العثور على جثة الناشط الصدري أيسر نصير الخفاجي، مقتولا، مرمية على الطريق السريع الدولي الرابط بين بابل وبغداد".

وأشار الى أن "الناشط كان قد اختطف يوم أمس، من محافظة بابل"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، التوصل الى خيوط مهمة عن الجناة الذين لن يفلتوا من العقاب بسبب اغتيال الناشط "ايسر الخفاجي" في محافظة بابل، وسيتم تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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