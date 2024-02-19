زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب البيرو



آخر زلازل البيرو

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة أورانج في البيرو الواقعة بالمحيط الهادئ.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن الزلزال وقع على بعد 9 كلم شمال سانتا آنا، وعلى عمق 93.9 كلم". ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يناير الماضي، إقليم مويوبامبا جنوب البيرو.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد نحو 31 كيلومترا من الإقليم، وعلى عمق 115.3 كيلومترا.