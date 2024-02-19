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زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب البيرو

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واس - البيرو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة أورانج في البيرو الواقعة بالمحيط الهادئ.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن الزلزال وقع على بعد 9 كلم شمال سانتا آنا، وعلى عمق 93.9 كلم". ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.


آخر زلازل البيرو

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يناير الماضي، إقليم مويوبامبا جنوب البيرو.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد نحو 31 كيلومترا من الإقليم، وعلى عمق 115.3 كيلومترا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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