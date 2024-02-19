انت الان تتابع خبر مجلس البصرة ينفي تعرضه لإطلاق نار: رصاصة طائشة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان، إنه "ينفي ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرض مقره في منطقة الساعة الى حادث إطلاق نار، وان مجريات الحادث تتلخص باستقرار "طلقة طائشة" بجدار أحد الأقسام ولم يسجل أي خسائر بشرية او مادية".وأكدت الجهات الأمنية المسؤولة على امن مبنى المجلس بعد قيامها بالكشف الموقعي، وفق البيان، ان "الحادث كان عرضياً ولم يكن مقصودا، وان الطلقة الطائشة التي استقرت بجدار احدى الغرف، أطلقت من مكان بعيد عن مبنى المجلس وان اطلاقها كان بشكل عشوائي".

وكانت قد تناقلت بعض وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، خبراً يزعم تعرض مبنى مجلس محافظة البصرة إلى إطلاق نار.

