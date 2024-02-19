قتلى في انهيار ثلجي بأفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل ستة أشخاص على الأقل في انهيار ثلجي في شمال شرق أفغانستان ولا يزال 30 آخرون عالقين، حسبما أفاد مسؤول محلي الاثنين، بعد تساقط الثلوج بكثافة في معظم أنحاء البلاد.

وقال جميل الله هاشمي رئيس دائرة الإعلام والثقافة في ولاية نورستان، إنّ "الثلج لا يزال يتساقط. أجهزة الإنقاذ في طريقها إلى المكان وعدد القتلى قد يرتفع".

واجتاح الانهيار الثلجي قرية ناكري في وادي تاتين في نورستان ليل الأحد، ممّا إلى طمر منازل بالثلوج والتراب.



وأضاف اهاشمي أنّ حوالي 20 منزلاً دُمّرت أو لحقت بها أضرار جسيمة.