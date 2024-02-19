صحة غزة: 25 من الكوادر الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وطعام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحول مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، مؤكدة أن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة، مشيرة للجهود المستمرة لمنظمة الصحة العالمية لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات أخرى لتلقي العلاج.

وحول الوضع الصحي في شمال قطاع غزة, بينت وزارة الصحة أن الطواقم الطبية تحاول تشغيل مستشفيات شمال قطاع غزة، لكن نفاذ الأدوية والوقود المشغل للمولدات الكهربائية يحول دون ذلك، داعية لتدخل دولي عاجل لإيصال المساعدات الطبية للمرافق الصحية شمال قطاع غزة.