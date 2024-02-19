اليابان تقدّم تعهداً لأوكرانيا بشأن إعادة الإعمار

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، بالاستمرار في تقديم الدعم لعمليات إعادة إعمار أوكرانيا، بالتعاون مع القطاع الخاص وتقديم طوكيو خبرتها ومعرفتها التكنولوجية في التعافي من الزلازل.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن كيشيدا قال، خلال مؤتمر اليابان-أوكرانيا لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة الاعمار، المنعقد في طوكيو، إن الوضع «ليس سهلاً» ولكن مساعدة كييف في التعافي يعد «استثماراً في المستقبل».

كيشيدا أمام المؤتمر

وقال كيشيدا، في خطابه، إن الدولتين سوف توقعان اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي والبدء في مباحثات لتعديل اتفاقية استثمارية لتمكين الشركات اليابانية من الانضمام لمشاريع إعادة الأعمار في أوكرانيا.

وخلال الاجتماع، شهد كيشيدا ونظيره الأوكراني دينيس شميغال توقيع أكثر من 50 مذكرة تفاهم للتعاون بين القطاعين العام والخاص في عدة مجالات تشمل إعادة بناء بنى تحتية، وإزالة الألغام، والزراعة، وتعزيز الحوكمة.

توقيع اتفاقيات بين اليابان وأوكرانيا

ووفقاً لبيان مشترك، أكد رئيس الوزراء الياباني التزامه بتقديم «المساعدة الطويلة الأجل اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الأوكراني».

كما وافقت اليابان على تخفيف قواعد التأشيرات لرجال الأعمال الأوكرانيين الزائرين.

بدوره، دعا رئيس الوزراء الأوكراني، الحكومة اليابانيّة والقطاع الخاصّ إلى زيادة الدعم لإعادة إعمار بلاده، واعداً بـ«معجزة اقتصاديّة» بمجرّد انتهاء الأزمة الحالية.

وقال دينيس شميغال، في المؤتمر الذي ضمّ نحو 300 من المسؤولين الحكوميّين ورجال الأعمال من اليابان وأوكرانيا، إن طوكيو قدّمت لكييف منذ بدء الأزمة «أكثر من 10 مليارات دولار من الدّعم المتنوّع»، ما يجعلها رابع أكبر مانح.

أضاف شميغال «بفضل هذا التمويل... تمكّن ملايين الأوكرانيّين من البقاء على قيد الحياة».

وتابع رئيس الوزراء الأوكراني «القطاع الخاصّ هو المحرّك الرئيسي لجهود إعادة الإعمار في أوكرانيا... نودّ أن نعمل مع اليابان على تحديث أوكرانيا وإعادة إعمارها. نريدكم جميعا أن تكونوا جزءاً من المعجزة الاقتصاديّة لأوكرانيا».

وأردف «ستتمكّن الشركات، التي تستثمر في الاقتصاد الأوكراني الآن، من الحصول على فوائد وفرص في السنوات القليلة المقبلة لن تُصدقّوها. نجاح أوكرانيا ليس نجاحنا فحسب، بل نجاحكم أيضاً».