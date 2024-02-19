ألمانيا تتحفظ على مقترح تعيين مفوض أوروبي للدفاع

ابوظبي - سيف اليزيد - أبدت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، تحفظها على المقترح الخاص بتعيين مفوض أوروبي لشؤون الدفاع في الاتحاد الأوروبي.

وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في برلين، إن هناك "شكوكا معينة" حيال هذا المقترح، مشيرا إلى أنه يجب في البداية توضيح مهام مثل هذا المنصب.

وأضاف هيبشترايت "عندما يكون وصف المهام مقنعا، فعندئذ يمكن معالجة مثل هذا السؤال بمزيد من التفاصيل".

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي سبق أن شغلت منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا، أعربت، مطلع الأسبوع الجاري خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، عن تأييدها لفكرة تعيين مفوض للدفاع.

وإلى جانب فون دير لاين المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أعرب ساسة آخرون من الحزب المسيحي عن تأييدهم لهذه الفكرة.

بدأ طرح فكرة تعيين مفوض أوروبي للدفاع على خلفية اندلاع الأزمة الحالية في أوكرانيا.

وزاد الحديث عن الحاجة لسياسة أوروبية دفاعية جديدة بعد تصريحات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لحوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، أكد فيها أنه، في حال عودته إلى البيت الأبيض، لن يقدم الدعم الأميركي العسكري لشركائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين لا يفون بالتزاماتهم في الإنفاق الدفاعي في حال تعرض هؤلاء الشركاء لهجوم روسي.