الرئيس الأوكراني يزور جبهة القتال

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن الأخير زار لواء يدافع عن منطقة كوبيانسك على الجبهة الشمالية الشرقية من خط المواجهة حيث التقى بقوات بلاده.

وأضاف المكتب أن زيلينسكي قام بزيارة إلى مركز قيادة اللواء الذي يدافع عن كوبيانسك الواقعة بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

زيلينسكي يزور لواء يدافع عن كوبيانسك

وخلال زيارته، أشار زيلينسكي خصوصاً إلى "تزويد الوحدات بالمعدات والذخيرة وغيرها من الاحتياجات العاجلة"، حسبما نقل عنه مكتبه، في وقت تعاني أوكرانيا من نقص شديد في الأسلحة والذخائر.

وقال المكتب إن الرئيس الأوكراني سلم أيضا ميداليات للجنود.

وأعلنت أوكرانيا، السبت، أنها سحبت قواتها من بلدة "أفدييفكا" في شرق البلاد لتجنب محاصرتهم من قبل الجيش الروسي.

وأعلن قائد الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي أن قوات بلاده الجوية أسقطت طائرتين مقاتلتين روسيتين من طراز "اس يو-34" و"اس يو-35"، مؤكدا أنهما "كانتا تهاجمان مواقعنا بقنابل موجهة".