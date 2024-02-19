أردوغان يدعو أذربيجان إلى التهدئة مع أرمينيا

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى التهدئة بين أذربيجان وأرمينيا "بهدف تحقيق سلام دائم".

وقال الرئيس التركي، بعد لقاء مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في أنقرة "فُتحت نافذة فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم (بين أرمينيا وأذربيجان). من المهم ألا تُغلق نافذة الفرصة هذه".

وأعرب أردوغان عن أمله في "ألا يتكرر" التوتر الذي تجدّد الأسبوع الماضي بين البلدين القوقازيين إذ شهدت حدودهما يومين من اشتباكات دامية.

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الثلاثاء الاتهامات بإطلاق النار على الحدود بين البلدين قرب منطقة "نركين هاند" (جنوب شرق أرمينيا) مما أدّى إلى مقتل أربعة جنود أرمينيين، بحسب يريفان.

وأجرى علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، محادثات، السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، اتفقا خلالها على الدفع قدما بمفاوضات سلام، وفق ما أعلنت باكو ويريفان.

وشنّت أذربيجان عملية عسكرية واسعة وخاطفة في سبتمبر الماضي، أتاحت لها، السيطرة على كامل منطقة ناغورني قره باغ.