عاجل.. البرازيل تسحب سفيرها من تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - قالت رويترز، إن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا سحب السفير البرازيلي من تل أبيب.

وجاء ذلك رداً على تصعيد إسرائيل تجاه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وإعلانها انه شخص غير مرغوب فيه، بالإضافة إلى قيامها باستدعاء السفير البرازيلي.

وذلك على إثر تصريحه الذي "يتهم فيه إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة وشبهها بنظام هتلر.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ندد لولا أيضا بتعليق المساعدات الإنسانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، وحث على التحقيق في الأخطاء من دون قطع التمويل لمساعدة المتضررين مما وصفها لولا بأنها "إبادة جماعية".

وقال لولا: "إنها ليست حربا بين جنود وجنود، إنها حرب بين جيش عالي التجهيز وبين نساء وأطفال".