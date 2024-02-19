فرنسا ترفض بشدة الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت فرنسا اليوم الأحد 18 فبراير 2024 ، رفضها الشديد للهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح بقطاع غزة ، والتي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال الوضع في غزة، وأكدا تصميمهما بشأن إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بحسب البيان.

وشددا على ضرورة زيادة تدفق المساعدات لأهالي غزة بشكل فوري، ولتحقيق ذلك أكدا على "وجوب" فتح كافة المعابر بما فيها ميناء أشدود.

وذكر البيان أن ماكرون والسيسي يعارضان "بشدة" الهجوم الإسرائيلي على رفح الذي "سيؤدي إلى كارثة إنسانية على نطاق جديد"، ويرفضان التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر الذي "سيعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل خطر تزايد التوترات الإقليمية".

وأكد الزعيمان ضرورة بذل الجهود لإنهاء الأزمة وبدء العملية السياسية بشكل حازم وقطعي من أجل تنفيذ حل الدولتين "بشكل فعال".

كما جددا دعوتهما بشأن وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح المحتجزين.

المصدر : وكالات