الحلبي جدد التذكير باستمرار اقفال المدارس في المنطقة الحدودية الجنوبية

ذكر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي "باستمرار إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة، في المنطقة الحدودية الجنوبية". ولفت إلى "استمرار تكليف مديري المدارس المذكورة في محافظتي الجنوب والنبطية وفي قضاء صيدا ، إلى تقدير الوضع في المنطقة المحيطة بمدارسهم، واتخاذ القرار بفتحها أم إقفالها يوما بيوم، بالتنسيق مع المناطق التربوية ومع المديريات المعنية في الوزارة، لأن الأهم هو المحافظة على سلامة التلامذة والمعلمين والأهالي".

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