متظاهرون إسرائيليون يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة

يستمر عشرات الإسرائيليين بالتظاهر لمنع وصول المساعدات التي تشتد إليها الحاجة في قطاع غزة، الذي تهدده خطر المجاعة، بعد دخول الحرب شهرها الخامس. وتجمع أكثر من 100 شخص عند معبر نيستانا، رغم تهديدات حماس بتعليق محادثات إطلاق سراح الاسرى، إذا لم يتم إدخال المزيد من المساعدات.

ووصل المتظاهرون إلى النقطة التي يتم فيها فحص المساعدات قبل توجهها نحو رفح، غير مبالين بالكتل الخرسانية عبر الطريق، والجنود المسلحين الذين يقومون بدوريات في المنطقة العسكرية الإسرائيلية.

وكانت النتيجة أن لم تتمكن شاحنات المساعدات التي تنتظر على الجانب المصري من الحدود من العبور إلى إسرائيل.

ولا يزال نحو 300 ألف شخص في شمالي القطاع، وأجبرت الظروف القاسية الكثير منهم على طحن علف الطيور للحصول على الدقيق.