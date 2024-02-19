شكرا لقرائتكم خبر عن لم يدن بوتين.. أول تعليق من ترامب على وفاة المعارض الروسي نافالني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صمته على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالتي، لكن فقط في أشارة إلى نفسه.

وكتب ترامب على الشبكة الاجتماعية تروث سوشيال "إن الوفاة المفاجئة لأليكسي نافالني جعلتني أدرك أكثر فأكثر ما يحدث في بلدنا".

وقال "إنه تتابع بطئ ومطرد مع سياسيين من اليسار المتطرف ومدعين وقضاة غير شرفاء يقودنا إلى مسار الدمار، الحدود المفتوحة والقرارات غير النزيهة بشكل فج من قاعات المحاكم تدمر أمريكا، نحن أمة في انحدار ، أمة ساقطة!". وفاة نافالني يذكر أن ترامب واجه انتقادا على نطاق واسع في وسائل الاعلام، ومن جانب منافسته الجمهورية في الانتخابات التمهيدية نيكي هايلي، لكونه لم يعلق بشكل سريع على نبأ وفاة نافالني في معسكر السجون أو إدانته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتهم اليسار والبعض في معسكر اليمين في الولايات المتحدة ترامب بأنه مؤيد للغاية لبوتين، إبان فترة رئاسته 2017 - 2020 وبعدها.

كما نشر رابط لمقال يشبه فيه وضعه بوضع نافالتي وكتب فوقه: "بايدن: ترامب.. بوتين: نافالني"، غير أنه ليس من الواضح ما يعنيه ترامب، الذي يتجه إلى مواجهة الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمير المقبل.