مقتل 4 من «الشباب» وسط الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، أنه نجح بالتعاون مع المقاومة الشعبية، في تصفية أربعة من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية أثناء محاولتهم شن هجوم على منطقة عيل طير بمحافظة جلجدود بوسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، «تلقت الكتيبة الـ24 » للجيش الصومالي معلومات حول العناصر الإرهابية التي تحاول شن هجوم إرهابي، حيث نجحت في التصدي لهم في نواحي منطقة عيل طير».

وأكد قائد الكتيبة الـ24، أن ميليشيات حركة الشباب تكبدت خسائر فادحة، مضيفاً أن قوات الجيش تعمل على تعقب العناصر الفارة.

كما نجح الجيش في تدمير أكبر قاعدة لمليشيات حركة الشباب في منطقة علي يبال بمحافظة جلجدود، وسط الصومال.

وشنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية هجمات من عدة اتجاهات على قواعد الحركة في المنطقة، حيث نجحت في تحرير منطقة علي يبال من فلول الإرهابيين وتدمير قواعدهم بالكامل.

وأكد ضباط الجيش في تصريح لوسائل إعلام محلية أن العملية العسكرية بدأت في وقت مبكر من صباح أمس، وتكبدت خلالها مليشيات الشباب خسائر فادحة.