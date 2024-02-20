المكاري: فرنجيه مرشح وحيد وليس هناك من مرشح جدي آخر حتى الآن

شبّه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، الواقع الإعلامي في لبنان "بحالة البلد"، لافتاً إلى أنّ "الواقع المتشنج بطبيعة الحال ينعكس على الإعلام، وعندما يكون هناك هدوء من الطبيعي أن ينعكس على الإعلام، على الرغم من كل شيء إلا أن الأمور لا زالت منضبطة".
واعتبر مكاري في حديث لجريدة "الأنباء"، ان "المشكلة الأساسية اليوم ليست في الإعلام إنما تكمن أكثر في وسائل التواصل الإجتماعي، والتي لا تدخل في الإعلام، حيث في بعض الأحيان نشهد الكثير من التوتر".
وبالإنتقال الى الملف الرئاسي، أشار المكاري الى أن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه "مرشح رئاسي وحيد، وليس هناك من مرشح جدي آخر حتى الآن". وراى بأن "الملف الرئاسي مجمد حاليا". وجزم بأن " فرنجيه مستمر بترشحه للأخير حتى الساعة"، لكنه لفت الى أن "فرنجية صرح في 13 حزيران في إهدن أنه إذا تم الاتفاق على مرشح آخر يلبّي طموحاتنا السياسية فهو مستعد لسحب ترشحه".
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