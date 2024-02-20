زيلينسكي: إغلاق الحدود البولندية مع أوكرانيا يظهر تآكل التضامن

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.

واوضح زيلينسكي إن "الوضع بالغ الصعوبة في أجزاء عدة من خط الجبهة حيث حشدت القوات الروسية الحد الأقصى من الاحتياطيات. يستغلون التأخر في مساعدة أوكرانيا"، مضيفا أن بلاده تعاني نقصا في القذائف المدفعية وتحتاج إلى أنظمة دفاع جوي على خط الجبهة وأسلحة أبعد مدى.

كما ندد الرئيس الأوكراني بالحصار الذي يفرضه سائقو الشاحنات والمزارعون البولنديون على الحدود مع بلده، بعد أن حذر مسؤولون من أن الإجراء يهدد أمن البلاد التي مزقتها الحرب.

وقال زيلينسكي: "الأشياء التي تحدث على حدودنا الغربية، الحدود مع بولندا، لا يمكن اعتبارها عادية"، مضيفاً أن الوضع "يُظهر تآكل التضامن يومياً".

ويواصل مزارعون وسائقو شاحنات بولنديون إغلاق العديد من المعابر مع أوكرانيا، منذ السادس من تشرين الثاني، للضغط على الاتحاد الأوروبي لإعادة العمل بنظام متبادل يتطلب من الشركات الأوكرانية الحصول على تصاريح للعمل في الكتلة.

ويطالب المزارعون البولنديون السلطات بتأمين الدعم الحكومي للذرة ومنع ارتفاع الضرائب.