شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسحب سفيرها لدى الكيان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سحب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يوم الاثنين، سفير بلاده لدى الكيان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان حيال خطورة تصريحات حكومة الاحتلال هذا الصباح: استدعى الوزير ماورو فييرا سفير الكيان الإسرائيلي دانيال زونشاين في ريو دي جانيرو. استدعاء للتشاور وأضافت الوزارة أنه استدعي أيضًا للتشاور السفير البرازيلي لدى الكيان الإسرائيلي فريديريكو ماير الذي سيغادر إلى البرازيل اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه التطورات بعد أن قال الرئيس البرازيلي، خلال كلمة له في قمة للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إن "ما يحدث في قطاع غزة ليست حربًا، إنما إبادة".