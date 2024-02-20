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هبوط اضطراي لطائرة بسبب حريق.. تفاصيل

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ياسر رشاد - القاهرة - اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الفلبينية كانت في طريقها من بوراكاي إلى شنغهاي، في 19 فبراير، إلى الهبوط اضطراريا في هونغ كونغ بعد أن اشتعلت النيران في الشاحن المحمول الخاص بأحد الركاب.

ووفقا لبوابة الأخبار المحلية "HK01"، وقع الحادث على متن الرحلة RW602، حيث اشتعلت النيران في االشاحن المحمول (باور بنك) عند محاولة شحن جهاز "آي باد" اللوحي، مما أدى إلى تصاعد الدخان في مقصورة الطائرة. وإثر ذلك، قرر الطاقم القيام بهبوط اضطراري، ولم تقع إصابات نتيجة الحادث.

في البداية، كان من المفترض أن تصل الطائرة إلى شنغهاي بحلول الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي يوم 19 فبراير. وبعد الإجراءات الأمنية اللازمة، أقلعت الطائرة من هونغ كونغ، وهبطت في شنغهاي يوم 20 فبراير الساعة 0:14 بالتوقيت المحلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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