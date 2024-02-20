قرار جديد من القضاء في 8 دعاوى تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، 8 دعاوى تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف لجلسة 19 مارس المقبل.

يواجه مرتضى منصور اتهامات بالسب والقذف والتشهير من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومستشار الأهلي القانوني محمد عثمان، وممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، والإعلاميين أحمد شوبير وعبد الناصر زيدان، وهاني العتال، نائب رئيس الزمالك سابقًا.

اتهم المدعين "منصور" بتعمد إزعاجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استخدام مواقع التواصل لارتكاب الجريمة السالفة.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.

اقرأ أيضا:

"فستان العروس اتقطع" وزفاف انتهى بالدماء.. ما قصة "معركة المرج"؟

أم مكلومة وسر المشوار الأخير.. رحلة البحث عن جثة الطفلة "مي" في رشاح أبوزعبل (صور)

سهرة حمراء وراء مقتل اللواء العبيدي.. الداخلية تكشف تفاصيل الجريمة- بيان

مقتل اللواء العبيدي.. حكاية مجلس الدم في شقة الجنرال اليمني (أسرار وكواليس)

العقل المدبر سيدة.. القبض على المتهمين بقتل الجنرال اليمني في شقة فيصل

"مكالمات جنسية ورسائل خادشة".. خيانة زوجية تنتهي بمقتل العشيق بطلقة في الرأس

"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها