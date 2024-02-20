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السجن 10 سنوات لمنتحل صفة لعدة وظائف

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المدان قام بانتحال صفة ضابط في جهاز المخابرات الوطني العراقي وضابط في رئاسة الوزراء وكذلك طيار حربي بقصد الحصول على منافع مالية"، لافتا إلى انه "قام بتسريب المعلومات التي تحصل عليها من هذه الصفات من خلال اختراق المواقع الالكترونية للأجهزة الامنية ومؤسسات الدولة عام 2023".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقا لإحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً /1 و2 منه".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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