انت الان تتابع خبر قضية شيرين وطليقها تعود.. ماذا حدث في حفل "ليالي سعودية مصرية"؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت شيرين قد تصدرت قائمة الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية بعد مشاركتها في حفل "ليالي سعودية مصرية".

وخلال غنائها "حبه جنة" أدت حركة عفوية صفعت فيها خدها، وكأنها تسخر من نفسها لإعادة تقديم الأغنية التي قدمتها لحسام حبيب بعد زواجهما، والتي يبدو أنه لم تعد تمثل حياتهما الآن.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تلميحات الفنانة المصرية، حيث تداولوا مقطع الفيديو، مشيرين إلى أن الفنانة بحركتها هذه تنفي ما أشيع مؤخرًا حول عودتها لطليقها حسام حبيب.