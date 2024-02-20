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15 قتيلاً في حادث مروري بمالي

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ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل 15 شخصاً على الأقل وأصيب 46 بجروح في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بوسط مالي الاثنين، وفق وزارة النقل.
وقالت الوزارة في بيان، إن حافلة كانت متوجهة من بلدة موبتي بوسط البلاد إلى العاصمة باماكو "صدمت شاحنة زنة 10 أطنان كانت تسير في الاتجاه المعاكس" بين بلدتي كيسيدوغو وأوان.
وأضاف أن "الحصيلة الأولية 15 قتيلاً و46 جريحاً حالة بعضهم خطرة".

ونقل عناصر من الدفاع المدني الضحايا إلى مستشفى سومينو دولو في موبتي بحسب البيان.
وتكثر الحوادث المرورية في مالي لأسباب منها سوء حالة الطرق والسيارات إضافة إلى الأخطاء البشرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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