Gecamines تخطط لإصلاح مشاريع التعدين المشتركة في الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - تعمل شركة التعدين الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية على توسيع مساعيها لاستخراج المزيد من مشروعاتها المشتركة للنحاس والكوبالت، وتسعى للتفاوض من أجل الحصول على حصص أعلى في جميع المجالات للحصول على نفوذ في إدارة بعض من شركاتها أكبر المناجم.

وتستفيد Gecamines أيضًا من حصصها الحالية في المناجم للتفاوض على عقود الشراء لغرض تجارة النحاس والكوبالت بمفردها.

وقال جاي روبرت لوكاما، رئيس مجلس إدارة شركة جيكامينز، لرويترز إن شركة التعدين تريد المزيد من المديرين التنفيذيين المحليين في مجالس الإدارة التي تدير المشاريع المشتركة ليكون لهم دور أكبر في كيفية إدارة الأصول.

قد تعني الخطط إصلاح بعض شروط الاتفاقيات التي ترى شركة Gecamines أنها غير مواتية للاستفادة من التدافع العالمي للحصول على إمدادات المعادن المهمة للتحول العالمي إلى الطاقة الخضراء.

وقال رئيس شركة التعدين الحكومية، التي أنتجت في ذروتها عام 1986: "نريد إصلاح مرحلة معينة من الأخطاء التي ارتكبت عندما طلبوا منا منح معظم أفضل أصولنا لأطراف ثالثة فقط لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أكثر من 490 ألف طن من النحاس والكوبالت - ولكنها الآن ظل لما كانت عليه في السابق.

ولعبت شركات التعدين الصينية دورا رئيسيا في زيادة الإنتاج في أكبر مورد للكوبالت في العالم، وهو مكون رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة، تعد الكونغو أيضًا ثالث أكبر منتج للنحاس في العالم.

وكانت حكومة الرئيس فيليكس تشيسكيدي قد قالت في السابق إن بعض الصفقات تميل بشدة لصالح الصين، مما أجبر بعض الشركات المدعومة من الدولة على إيجاد مليار دولار إضافية في البنية التحتية التي أعيد التفاوض بشأنها لاتفاق المعادن.

وقال لوكاما إن تمثيل مجلس إدارة المناجم يمكن أن يضمن المساءلة والشفافية وتنمية المجتمع والامتثال لقواعد المشتريات المحلية وتدريب الموظفين الكونغوليين.

وأضاف أن بعض المناجم لا تستثمر في توسيع الإنتاج، مستشهدة بمستويات المديونية الطويلة. وقد يكون الافتقار إلى الرقابة وراء الديون الضخمة، التي قال إنها تحرم شركة التعدين الحكومية من العائدات.



وتساءل لوكاما عن سبب قيام بعض شركائه بالإبلاغ عن خسائر وخفض الإنتاج بسبب انخفاض قيمة الكوبالت بينما ظلت أسعار النحاس مرتفعة في الكونغو، يعد إنتاج الكوبالت منتجًا ثانويًا للنحاس.

وقال "لم يعد بإمكاننا قبول هذا المستوى من الديون بينما لا يضع الناس رأس المال في الأصول".

"نحن لسنا شركاء نائمين في بلدنا يجب أن نكون جزءا من الحكم."